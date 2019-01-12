Tokat'ta MHP Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

Tokat'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) belediye başkan adayları düzenlenen programla tanıtıldı.

Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen belediye başkan aday tanıtımı programına partililer yoğun ilgi gösterdi. Merkez ilçe ile 10 ilçe ve 17 belde belediye başkan adayının açıklandığı programda MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut konuşma yaptı. Birlik ve beraberlik mesajları veren Bulut, "Hep beraber el birliğiyle tarihi ve kadim bir şehir olan Tokat'ın merkezini ve ilçelerini hak ettiği yere taşıyalım diye sahaya çıktık. O yüzden parti ayrımı yapmıyoruz. O yüzden mezhep ayrımı yapmıyoruz. Kök köken ayrımı yapmıyoruz. Geçmişte hangi partiye oy vermiş olursanız olun. Biz yalnızca sizin gönlünüzde var olabilmenin mücadelesini veriyoruz" dedi.

MHP Tokat Belediye Başkan Adayı Adnan Özmen'in konuşmasının ardından 10 ilçe belediye başkan adayı açıklandı. Sulusaray belediye başkan adayının ilerleyen günlerde açıklanacağı öğrenilirken belirlenen ilçe belediye başkan adaylarının isimleri şu şekilde:

"Almus Belediye Başkan Adayı Bekir Özer, Artova Belediye Başkan Adayı Mahmut Gülhan, Başçiftlik Belediye Başkan Adayı Mustafa Öztürk, Erbaa Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Karagöl, Niksar Belediye Başkan Adayı Duran Yadigar, Pazar Belediye Başkan Adayı Oğuz Keleş, Reşadiye Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin, Turhal Belediye Başkan Adayı Gökhan Bozkurt, Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Muhsin Yılmaz, Zile Belediye Başkan Adayı Ali Özgan."

Aday tanıtım programının ardından sanatçı Atilla Yılmaz partililere konser verdi. - TOKAT

Kaynak: İHA