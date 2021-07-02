Tokat'ta Kovid-19 aşı çadırları kuruldu
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Tokat'ta Kovid-19 aşı çadırları kuruldu

Tokat'ta Kovid-19 aşı çadırları kuruldu
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışması kapsamında kentin işlek noktalarına çadırlar kuruldu.

Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışması kapsamında kentin işlek noktalarına çadırlar kuruldu.

Sağlık Bakanlığınca ülke genelinde 18 yaş ve üzerindekilerin aşılanması kararı alınmasının ardından, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin birçok noktasında mobil aşılama merkezi oluşturuldu. Cumhuriyet Meydanı'nda açılan çadırı gezen Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül'den bilgi aldı.

Balcı, gazetecilere, Kovid-19 ile yaklaşık 16 aydır mücadele edildiğini anımsattı. Türkiye'nin koronavirüs ile yoğun şekilde mücadele ettiğini belirten Balcı, "Fedakarlık sağlayan Tokatlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bir büyük mücadeleyi beraber yaptık. Zorluklara beraber katlandık. Katlanmaya da devam ediyoruz. Sağlık ordumuz doktorlar, ebelerimiz, hemşirelerimiz, sağlık çalışanları da adeta kahramanca mücadele ettiler." dedi.

Aşı ile Kovid-19'a karşı büyük bir mücadele verdiklerini dile getiren Balcı, şöyle konuştu:

"Tokat'ta şu ana kadar 411 bin aşı yapıldı. Birinci doz, ikinci doz. Tokat'ta aşılanma oranı olarak yüzde 33 civarındayız. Ama aşılanmaya ilgi de gayet büyük. Sağlık Bakanımız da ifade etti, 18 yaşından büyük bütün vatandaşlarımız aşılarını yaptırabilir. Onun için bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımızı Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulunun dediklerini dikkate almaya davet ediyorum. Bu aşıyı yaptırmamız lazım. Toplu bağışıklığını sağlamamız lazım bizim. Bu konudaki gerekli hassasiyeti Tokatlı hemşehrilerimiz gösterdi. Bundan sonra da göstermelerini rica ediyorum. Arkadaşlarımız değişik yerlerde de aşı platformlarını kurdular. "

Hasta sayısının Tokat'ta düştüğünü dile getiren Balcı, "Kontrol altında onu ifade edeyim. En önemlisi sağlık çalışanlarımızın çalışmaları. Hemşehrilerimizin kurallara uyması. Tamamen bitirdik diyemeyiz. Hastalarda olumlu etkilerini gösterdi. Sayılardan görüyoruz zaten. 10-15 civarında yoğun bakımda hastamız var. Aşılama programımız sonuç doğurdu, doğurmaya devam ediyor. Daha etkin sonuç doğurabilmesi için aşılamaya önem vermemiz gerekiyor. Delta varyantı ile ilgili araştırmalar ve incelemeler de devam ediyor." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül de "Çok yoğun tempoda aşılama çalışmalarımız sürüyor. Tokat'ta da sağlık adına görülen her yerde aşı yapıyoruz. Salgından korunmanın tek yolu var. Maske, mesafe korunmaya faydalı ama kurtulmaya faydalı değil. Maske ve mesafe ile kurtulmazsınız. Eninde sonunda yakalanma riskiniz var. Bu hastalıktan kurtulmak istiyorsak tek yol var aşılanmak." ifadesini kullandı.

Tokat'ta Kovid-19 aşı çadırları kuruldu
Tokat'ta Kovid-19 aşı çadırları kuruldu
Tokat'ta Kovid-19 aşı çadırları kuruldu
Tokat'ta Kovid-19 aşı çadırları kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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