Tokat'ta KKKA teşhisi konulan 11 kişinin tedavisi sürüyor

Tokat'ta 11 kişinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle hastanede tedavisi görüyor.

Tokat'ta 11 kişinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle hastanede tedavisi görüyor.

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine nisanın sonlarından itibaren KKKA şüphesiyle yaklaşık 120 kişi başvurdu.

Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken bazıları da hastanede tedavi altına alındı.

TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 11 kişinin tedavisi de sürüyor.

Tokat'ta bu sene KKKA şüphesiyle tedavi gören 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu