Tokat'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı

Tokat'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Yerel

Tokat'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı Tokat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada kadın sürücü yaralandı.

Tokat'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı

TOKAT - Tokat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada kadın sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Yeniyurt Mahallesi kavşağında meydana geldi. Meliha A.idaresindeki 60 ABU 830 plakalı opel marka otomobil ile kavşaktan diğer yöne geçmek isteyen Ahmet K. idaresindeki 60 TL 368 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali yapan kadın sürücü çarpışmanın etkisi ile yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak sedyeye alınan kadın ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Bir süre trafikte aksamaların yaşandığı yol kaza yapan araçların kaldırılması ile normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Varank Vladimir Putin Mehmet Kasapoğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Civan Canova Selin Şekerci
Spor Ali Koç Diego Costa Aziz Yıldırım Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 03:51:13. #1.14#

title