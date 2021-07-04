Tokat'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı

Tokat'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı Tokat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada kadın sürücü yaralandı.

Tokat'ta kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 1 yaralı

TOKAT - Tokat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada kadın sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Yeniyurt Mahallesi kavşağında meydana geldi. Meliha A.idaresindeki 60 ABU 830 plakalı opel marka otomobil ile kavşaktan diğer yöne geçmek isteyen Ahmet K. idaresindeki 60 TL 368 plakalı Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali yapan kadın sürücü çarpışmanın etkisi ile yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak sedyeye alınan kadın ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Bir süre trafikte aksamaların yaşandığı yol kaza yapan araçların kaldırılması ile normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez