Tokat'ta kent genelinde eş zamanlı aşılama seferberliği başlatıldı
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Tokat'ta kent genelinde eş zamanlı aşılama seferberliği başlatıldı

Tokat'ta kent genelinde eş zamanlı aşılama seferberliği başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığının açıkladığı yeni tip koronavirüs (kovid-19) aşı tablosunda, yüzde 69 oranıyla sarı kategoride bulunan Tokat'ta valilik tarafından aşılama seferberliği başlatıldı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı yeni tip koronavirüs (kovid-19) aşı tablosunda, yüzde 69 oranıyla sarı kategoride bulunan Tokat'ta valilik tarafından aşılama seferberliği başlatıldı.

Tüm ilçeleriyle birlikte kent genelinde eş zamanlı başlatılan aşı çalışması kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda aşı çadırı oluşturuldu. Programa ilçelerden canlı olarak bağlanıldı. Tokat Valisi Ozan Balcı, çadır ve alanı gezerek İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül'den bilgi aldı.

Törende konuşan Vali Ozan Balcı, buraya anlamlı bir iş için geldiklerini belirtti.

Salgın ile mücadele edildiğinin altını çizen Balcı, "Bu zamana kadar el ele başarıyla mücadele ettik. Birlik olmanın gereğini yerine getirdik. El ele verdik. Dayanışma ile buraya kadar getirdik. Üzüldüğümüz anlar oldu, bu pandemiden dolayı. Hastanelerimiz yoğun şekilde mücadele verdi. Türkiye'de büyük bir mücadele verildi. Devlet ve toplum el ele, sağlık personelimiz, teknik personelimiz canla başla çalıştılar. Devlet millet adına teşekkür ediyorum. Allah eksikliklerini vermesin. Tokatlı hemşerilerimize de teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Şu anda aşı sorunun bulunmadığına dikkati çeken Vali Balcı, şöyle devam etti:

"Bu pandemi ile mücadelenin çaresine bilim adamları aşı diyor. Tokat'ta şu ana kadar iyi geldik. Şu anda aşılanma oranımız yüzde 69. Ama bu yetmez. 322 bin kişi ilk doz aşısını yaptı. Hedefimiz 450 bin. Ama biz bunun için el ele bu mücadeleyi devam ettirmek zorundayız. Aşılanma kampanyasına desteğimizi buradan ilan ediyoruz. Bütün Tokat'ta devlet, millet bir, beraberiz. Bu konuda toplum bilincimiz çok yüksek. Yoğun bir kampanyaya devam edeceğiz. Bizim Tokatlı hemşehrilerimizden talebimiz, dileğimiz hiç korkmasınlar, ürkmesinler, çekinmesinler aşılarını yaptırsınlar. Pandemiyle mücadelenin en etkin yolu da bilim adamlarının söylediği gibi aşı yaptırmak. Şu anda ilk doz aşısını 322 bin kişi yaptırdı. Bizim hedef nüfusumuz 450 bin. 130 bin kişiyi daha aşılamamız lazım. Toplum halinde yaşıyoruz. Topluma karşı sorumluluklarımız var. Her birimiz birbirimize karşı sorumluyuz."

Programa katılan AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da vatandaşlardan aşı olmalarını istedi.

Konuşmaların ardından oluşturulan çadırda vatandaşlara aşı yapıldı.

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Tokat'ta kent genelinde eş zamanlı aşılama seferberliği başlatıldı
Tokat'ta kent genelinde eş zamanlı aşılama seferberliği başlatıldı
Tokat'ta kent genelinde eş zamanlı aşılama seferberliği başlatıldı
Tokat'ta kent genelinde eş zamanlı aşılama seferberliği başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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