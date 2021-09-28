Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi gölette bulundu - Haberler
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Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi gölette bulundu

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi gölette bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde kayıp olarak aranan kadın, ölü bulundu.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde kayıp olarak aranan kadın, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde ikamet eden ve dün evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen Aynur Özkan'ın (54) yakınları, emniyete kayıp ihbarında bulundu.

Özkan'ın son olarak ticari bir taksi ile Suluköy Göleti'ne gittiğini öğrenen yakınları, bölgede arama yaptı. Yapılan aramada Özkan'ın cesedi, göletin kenarında suyun içinde bulundu.

Özkan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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