Tokat'ta kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz kutlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz kutlama

Anadolu Ajansı / Hüseyin Daylak - Haberler | Güncel
Tokat'ta kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz kutlama

Tokat'ın Turhal ilçesinde komşuların kavga ettiği ihbarı üzerine belirtilen adrese giden polis ekibi, pasta sürpriziyle karşılaştı.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Tokat'ın Turhal ilçesinde komşuların kavga ettiği ihbarı üzerine belirtilen adrese giden polis ekibi, pasta sürpriziyle karşılaştı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Sinan Sever, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polislere sürpriz kutlama yapmak istedi.

Sever, 112'yi arayarak oturduğu binada komşular arasında kavga çıktığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sever'in kutlama amacıyla hazırladığı pastayla karşılaştı.

Sinan Sever ve polisler, pastayı birlikte keserek Türk Polis Teşkilatının yıl dönümünü kutladı.

Sever, polislere sürpriz yapmak istediklerini dile getirerek, "Bu, artık bizim için adet oldu. Allah sağlık, sıhhat verdiği sürece bu sürprizi arkadaşlarımıza yapmayı istiyoruz. Yeter ki sizi mutlu görelim. Halk her zaman sizin yanınızda, bunu bilin." ifadelerini kullandı.

Polisler de Sever'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Daylak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Cahit Özkan Mario Draghi Alparslan Türkeş
Magazin Dilan Çıtak Demet Akalın Bülent Ersoy Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Cenk Tosun Mesut Özil Ersun Yanal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tokat'ta kavga ihbarıyla çağrılan polislere pastalı sürpriz kutlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 16:05:20. #1.16#
title