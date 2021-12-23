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Kar etkili oldu

AA / Hüseyin Daylak - Haberler | Güncel

Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent beyaza büründü.

TURHAL, TOKAT (AA) - Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle kent beyaza büründü.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Tokat Belediyesi ekipleri kent genelinde tuzlama çalışması yaptı.

Turhal ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle buz tutan yollarda araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Turhal Belediyesine bağlı ekipler şehir merkezindeki ana yollarda tuzlama çalışmaları yaptı.

Kar ilçede aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Kar etkili oldu

Kar etkili oldu

Kar etkili oldu

Kar etkili oldu

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AA / Hüseyin Daylak - Son Dakika Haberleri

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