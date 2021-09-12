Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
AA / Erol Yıldız - Haberler | Güncel
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Gazi Osman Paşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını görenler durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kediyi kurtardı.