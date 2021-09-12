Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

AA / Erol Yıldız - Haberler | Güncel

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Gazi Osman Paşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde bir kedinin kafasının konserve kutusuna sıkıştığını görenler durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu kediyi kurtardı.

Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
AA / Erol Yıldız - Son Dakika Haberleri
Bariyerlere çarpıp karşı şeride geçen otomobil servis midibüsü ile çarpıştı: 5 ölü

Bariyerlere çarpıp karşı şeride geçen otomobil servis midibüsü ile çarpıştı: 5 ölü

 Evin mutfağına giren 'yılan' paniğe neden oldu

Evin mutfağına giren 'yılan' paniğe neden oldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Mustafa Şentop
Magazin Ece Üner Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Mustafa Varank Mehmet Kasapoğlu Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 22:48:10. #1.12#