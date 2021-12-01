Tokat'ta jandarmadan kış lastiği denetimi - Haberler
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Tokat'ta jandarmadan kış lastiği denetimi

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel
Tokat'ta jandarmadan kış lastiği denetimi

TOKAT'ta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlamasıyla araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlamasıyla araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Tokat- Niksar yolunda şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Jandarma trafik ekipleri, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı düzenlenen denetimde, durdurulan ticari araçlarda lastik kontrolü ve kış lastiklerinin diş kalınlığı ölçümlerini yaptı. Trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da sürücüleri bilgilendiren ekipler, hazırladıkları broşürleri dağıttı. Kurallara uymayan sürücülere 846 TL cezai işlem uygulanırken, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.


Tokat'ta jandarmadan kış lastiği denetimi

Tokat'ta jandarmadan kış lastiği denetimi

Tokat'ta jandarmadan kış lastiği denetimi

Tokat'ta jandarmadan kış lastiği denetimi

Tokat'ta jandarmadan kış lastiği denetimi

Tokat'ta jandarmadan kış lastiği denetimi

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Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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