Tokat'ta istinat duvarına çarpan otomobildeki çift yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emin Orkun Öz yönetimindeki 34 DZH 250 plakalı otomobil, Niksar-Reşadiye kara yolu Çakmak köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Esma Nur Gül Öz yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu