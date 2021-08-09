Tokat'ta inşa edilen Sorhun Barajı tamamlandı
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Tokat'ta inşa edilen Sorhun Barajı tamamlandı

Tokat'ta inşa edilen Sorhun Barajı tamamlandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılan Sorhun Barajı'nın tamamlandığı bildirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılan Sorhun Barajı'nın tamamlandığı bildirildi.

DSİ'den yapılan açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğü'nün Tokat'ta yaptığı yatırımlarla kenttin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Tokat ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, kentteki çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tokat'ta Surhan Barajı'nı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Barajın bölge tarımına katkı sunacağını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Sorhun Barajı Tokat'a bağlı Niksar ilçesi Sorhun köyünün 500 metre güneydoğusunda Çorak Deresi üzerinde bulunmakta olup, barajın temelden yüksekliği 31,5 metredir. 576 bin metre küp su biriktirme hacmine sahip barajda depolanacak su ile 1260 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Sorhun Barajı sayesinde bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 132 bin 289 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Barajının Tokat'a hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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