Tokat'ta ikinci doz aşısını olan görme engelli Nurettin Sanca'dan aşı çağrısı
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Tokat'ta ikinci doz aşısını olan görme engelli Nurettin Sanca'dan aşı çağrısı

Tokat'ta ikinci doz aşısını olan görme engelli Nurettin Sanca'dan aşı çağrısı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta 46 yaşındaki görme engelli Nurettin Sanca, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Tokat'ta 46 yaşındaki görme engelli Nurettin Sanca, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Epilepsi hastalığı olan ve 18 yaşında yaşadığı rahatsızlık sonucu yüzde 96 görme engelli kalan Sanca, Cumhuriyet Meydanı Tokat Valiliği önünde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan aşı çadırına gelerek ikinci doz BioNTech aşısını oldu.

Sanca, AA muhabirine, bir ay önce ilk doz aşısını olduğunu belirterek, "Güzel bir şey sağlıklı yaşamak. Hastaneye gidecektim buranın olduğunu duydum hemen geldim. Allah devletimizin gücünü daim eylesin. Güç kuvvet versin. Çok güzel bir şey. Hemen tez zamanda aşılarını yaptırsınlar." dedi.

Tokat İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül de "Aşı çalışmalarımız yoğun olarak sürüyor. Hastane ve aile sağlığı merkezleri ile Cumhuriyet Meydanı ve ilçelerimizde kurduğumuz çadırlarda aşı çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız aşılarını yaptırsınlar. Bu virüsten kurtulmak için aşı yaptırmalıyız. Şu anda aşı ortalamamız yaklaşık yüzde 49 civarında." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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