Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
ARTOVA, TOKAT (AA) - Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Abdullah Demir yönetimindeki 60 ABF 426 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Artova kavşağında, S.K'nin kullandığı 60 ABR 993 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Demir ile yanında bulunan Hilal (21) ve Emircan Demir (17) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri