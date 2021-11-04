Tokat'ta huzur toplantısı yapıldı

TOKAT (AA) - Tokat'ta Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü organizesinde huzur toplantısı gerçekleştirildi.

Emniyet müdür yardımcıları Erden Uzun ve Cevdet Altıntaş başkanlığında 42 muhtarla düzenlenen toplantı, Belediye Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Altıntaş, muhtarlara, hayata geçirdikleri, "Mermini havaya atma kendini ve komşunu da yakma projesi" hakkında bilgi verdi.

Toplantıda mahallelerdeki sorun ve istekler de dinlendi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gökrem, toplantı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

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