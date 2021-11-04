Tokat'ta huzur toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta huzur toplantısı yapıldı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta huzur toplantısı yapıldı

Tokat'ta Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü organizesinde huzur toplantısı gerçekleştirildi.

TOKAT (AA) - Tokat'ta Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü organizesinde huzur toplantısı gerçekleştirildi.

Emniyet müdür yardımcıları Erden Uzun ve Cevdet Altıntaş başkanlığında 42 muhtarla düzenlenen toplantı, Belediye Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Altıntaş, muhtarlara, hayata geçirdikleri, "Mermini havaya atma kendini ve komşunu da yakma projesi" hakkında bilgi verdi.

Toplantıda mahallelerdeki sorun ve istekler de dinlendi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Gökrem, toplantı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Tokat'ta huzur toplantısı yapıldı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title