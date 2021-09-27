Tokat'ta hayırsever tarafından yaptırılan anaokulu açıldı

TURHAL, TOKAT (AA) - Tokat'ta hayırsever Suveren ailesi tarafından yaptırılan anaokulu açıldı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) hayırsever Suveren ailesi tarafından yaptırılan anaokulu açılışında yaptığı konuşmada her organize sanayi bölgesine bir anaokulu kazandırılacağını belirtti.

Balcı, "Tokat merkez OSB'nin yanı sıra Turhal ve Erbaa OSB'ye de anaokulu yapıldı. İnşallah Niksar OSB'nin de temelini atacağız. Böylece her bir OSB'mize bir anaokulu kazandırmış oluyoruz. Anaokulların yapılmasında bir numaralı sebep çalışan kadınlarımız. Kadınlarımızı ve emeklerini çok önemsiyoruz. Anaokulunu yaptırdığı için hayırseverimiz Şerafettin Bey'e, kardeşi Müşerref Hanımefendi'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Anaokulumuz, sevgili çocuklarımıza, hanımefendilere, eğitim camiamıza, Tokat'ımıza ve Tokatlı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da "Suveren ailesi bu okul ile varlıklarını ölümsüzleştirdiler. Okulumuz yavrularımıza ve eğitim camiamıza hizmet edecek inşallah. Bu güzel düşünceleri için kendilerine Tokat'ımız adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Anaokulu açılış törenine Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, daire müdürleri ve protokol üyeleri katıldı.