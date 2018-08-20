Tokat'ta Hafif Ticari Araç Devrildi: 6 Yaralı
Tokat'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Tokat'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Bölükbaşı (28) idaresindeki 34 SC 6819 plakalı hafif ticari araç Erbaa-Niksar karayolunun 25'nci kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü Bölükbaşı ile Eslem (29), Hakan (34), Beren Gülsüm Bölükbaşı (7), Mutlu Kaya (30) ve Adem Özer (27) yaralandı.
Yaralılar, Tokat ve Erbaa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.