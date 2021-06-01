Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Zile-Artova kara yolu Güzelbeyli köyü yakınlarında Ahmet Cakır 58 ABD 467 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Mualla Karatop, Erdem Bayrak ve Hediye Ankaralıgil yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu