Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tokat'ta hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Reşadiye D-100 kara yolu 2. kilometresinde meydana geldi. Reşadiye'den Koyulhisar istikametine seyir halinde olan Mahmut Öztürk idaresindeki 34 VJ 5623 plakalı Renault Kango marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Sürüklenerek refüje çarparak duran aracın sürücüsü ile Kadriye Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Seyit Öztürk ile Nimet Öztürk sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertan Çiçek