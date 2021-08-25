Tokat'ta göletlere 36 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Tokat'ın Artova, Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerindeki göletlere 36 bin yavru sazan salındı.

Tokat'ın Artova, Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerindeki göletlere 36 bin yavru sazan salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Artova'da bulunan Yağcımusa Köyü Göleti'ne 20 bin, Aşağı Güçlü Köyü Göletine 3 bin, Yeşilyurt Ekinli Göleti'ne 1500, Gündoğan Köyü Göleti'ne 1500, Sulusaray'da bulunan Dutluca ve diğer göletlere de 10 bin yavru sazan balığı suyla buluşturuldu.

Balıklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından suya bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan