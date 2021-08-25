Tokat'ta göletlere 36 bin yavru sazan balığı bırakıldı
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Tokat'ta göletlere 36 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Tokat'ta göletlere 36 bin yavru sazan balığı bırakıldı
Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan - Haberler | Güncel

Tokat'ın Artova, Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerindeki göletlere 36 bin yavru sazan salındı.

Tokat'ın Artova, Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerindeki göletlere 36 bin yavru sazan salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Artova'da bulunan Yağcımusa Köyü Göleti'ne 20 bin, Aşağı Güçlü Köyü Göletine 3 bin, Yeşilyurt Ekinli Göleti'ne 1500, Gündoğan Köyü Göleti'ne 1500, Sulusaray'da bulunan Dutluca ve diğer göletlere de 10 bin yavru sazan balığı suyla buluşturuldu.

Balıklar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından suya bırakıldı.

Tokat'ta göletlere 36 bin yavru sazan balığı bırakıldı
Tokat'ta göletlere 36 bin yavru sazan balığı bırakıldı
Tokat'ta göletlere 36 bin yavru sazan balığı bırakıldı
Tokat'ta göletlere 36 bin yavru sazan balığı bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan

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Tokat'ta göletlere 36 bin yavru sazan balığı bırakıldı - Haberler
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