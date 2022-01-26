Adana'nın Aladağ ilçesinde hamile ve engelli kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildi - Haberler
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Adana'nın Aladağ ilçesinde hamile ve engelli kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildi

Adana'nın Aladağ ilçesinde hamile ve engelli kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildi

Adana'nın Aladağ ilçesinde, kamuda çalışan hamile ve engelli personele kar yağışı nedeniyle yarın idari izin verildiği bildirildi.

TOKAT (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde, kamuda çalışan hamile ve engelli personele kar yağışı nedeniyle yarın idari izin verildiği bildirildi.

Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle 27 Ocak Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." denildi.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri

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