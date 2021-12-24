Tokat'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi eğitimleri devam ediyor - Haberler
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Tokat'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi eğitimleri devam ediyor

Tokat'ta
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'tın Artova ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 75 anne ve anne adayına eğitim ve seminer verildi.

ARTOVA, TOKAT (AA) - Tokat'tın Artova ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 75 anne ve anne adayına eğitim ve seminer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince proje kapsamında Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda 75 anne ve anne adayına eğitim verildi.

Uyuşturucuyla mücadelede farkındalığı artırmanın da amaçlandığı eğitimlerin süreceği öğrenildi.

Tokat'ta En İyi Narkotik Polisi Anne projesi eğitimleri devam ediyor

Tokat'ta En İyi Narkotik Polisi Anne projesi eğitimleri devam ediyor

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