Tokat'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi eğitimleri devam ediyor

ARTOVA, TOKAT (AA) - Tokat'tın Artova ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 75 anne ve anne adayına eğitim ve seminer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince proje kapsamında Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda 75 anne ve anne adayına eğitim verildi.

Uyuşturucuyla mücadelede farkındalığı artırmanın da amaçlandığı eğitimlerin süreceği öğrenildi.