Tokat'ta, doludan zarar gören 22 köyde hasar tespit çalışması Tokat'ta, doludan zarar gören 22 köyde hasar tespit çalışmasıTOKAT'ta dün yaşanan dolu yağışı sonrası ekili tarım arazileri zarar gören 22 köyde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Tokat'ta, doludan zarar gören 22 köyde hasar tespit çalışması

TOKAT'ta dün yaşanan dolu yağışı sonrası ekili tarım arazileri zarar gören 22 köyde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kentte, dün saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanağın ardından dolu başladı. Yaklaşık 15 dakika süren yağış sonrası merkeze bağlı 22 köyde ekili arazilerdeki sebze meyveler zarar gördü. Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası görevlileri bugün bölgeye giderek hasar tespiti çalışmalarına başladı.

Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, çiftçilerin ürettiği sebze ve meyvede yüzde 50 civarında zarar olduğunu söyledi. Dökülen, "Dün bölgemizde akşam üzeri Büyük Bağlar, Küçük Bağlar, Güzeldere, Söngüt, Ulaş, Taşlıçiftlik, Çerçi, İbibse ve Çamağzı köylerimizde dolu yağışı görüldü. Tokat Merkez, 600 Mahallesi, Kocacık, Kemal Paşa, Günevi, Akyamaç, Yelpe, Dedeli, Bula Köyü ve Kızılköy'e kadar 22 köyümüzde dolu yağışı oldu. Yağış sonrası sel oldu. Ama bu bölgelere arkadaşlarımızı görevlendirdik. Tarım İl Müdürlüğü ve bizim ekiplerimiz koordinesinde hasar tespitleri yapılıyor. Tam anlamıyla zarar oranı tespitten sonra ortaya çıkacak. Bu köylerimiz sebze ve meyve ağırlıklı köylerimiz. Hasar da bir hayli var. Hasar oranını hasar tespit sonuçları çıktığı zaman tekrar açıklayacağız. Biz genel merkezimize bağlıyız. Sebzede ağırlıklı olarak üretim yapan köylerimiz de fidelerde zararı var. Bölgede meyvecilik ile uğraşan büyük köylerimiz ağırlıklı olarak kiraz üretimi yapıyor. Kirazda da büyük hasar var. Yüzde 50'nin üzerinde zarar tahmin ediyoruz Rapor çıktığında belli olacak" dedi.

Kaynak: DHA