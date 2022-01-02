Devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Murat İnan idaresindeki 60 AAJ 642 plakalı otomobil, Zile-Yıldıztepe kara yolunun 18. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Nurgül, çocukları Furkan ve Osman İnan araçta sıkıştı.

Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı

Devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı

SULTANGAZİ'DE SÜRÜCÜLERİN KAVGASI KAMERADA

SULTANGAZİ'DE SÜRÜCÜLERİN KAVGASI KAMERADA

 Son dakika haberleri: Bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberleri: Bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title