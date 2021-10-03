Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
SİVAS (AA) - Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Murat Korkmaz (35) idaresindeki 34 GJP 12 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel zirve mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Şakir Susmaz (68), Seher (35), Eftin Sena (7) ve Erçin Korkmaz (11) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri