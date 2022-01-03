Tokat'ta devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Sanayi sitesi mevkisinde F.B. (29) yönetimindeki 60 ZK 887 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada araçta bulunan A.B. (19), Y.G. (27), Y.B. (20), G.A. (20), Ş.B. (18), M.İ. (28), M.G. (17) ve B.G. (22) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet