Tokat'ta devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı - Haberler
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Tokat'ta devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Sanayi sitesi mevkisinde F.B. (29) yönetimindeki 60 ZK 887 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araçta bulunan A.B. (19), Y.G. (27), Y.B. (20), G.A. (20), Ş.B. (18), M.İ. (28), M.G. (17) ve B.G. (22) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ta devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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