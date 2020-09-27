Orman yangını kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Orman yangını kontrol altına alındı

27.09.2020 19:59 | Son Güncelleme: 27.09.2020 20:38

Tokat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Tokat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çamlıbel beldesi Aktepe köyü Sarılık mevkisindeki ormanlık alanda 4 ayrı yerde çıkan yangına, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ile ilçelerden gelen ekipler ve yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi.

Beş saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangınında yaklaşık 30 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkışına neden olduğu iddiası ile bir çoban gözaltına alındı.

Orman yangını kontrol altına alındı
Orman yangını kontrol altına alındı
Orman yangını kontrol altına alındı
Orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Kemal Ayvaz Deniz Akkaya Nebahat Çehre İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Mbaye Diagne Eddie Newton Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Sivil Ermeni Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Orman yangını kontrol altına alındı - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 20:38:35. #1.14#
title