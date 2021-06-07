Tokat'ta Çevre Eğitim Parkı ve Sıfır Atık Merkezi kurulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta Çevre Eğitim Parkı ve Sıfır Atık Merkezi kurulacak

Tokat'ta Çevre Eğitim Parkı ve Sıfır Atık Merkezi kurulacak
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Çevre Eğitim Parkı ve Sıfır Atık Merkezi'ni kuracaklarını söyledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Çevre Eğitim Parkı ve Sıfır Atık Merkezi'ni kuracaklarını söyledi.

Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Yılmaz ve beraberindekiler 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

Eroğlu, yaptığı konuşmada, çevreci bir belediye olma yolunda çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Parkların, yeşil alanların sayısını çoğaltarak, kamera sistemleriyle güvenli parklar haline getirdiklerini belirten Eroğlu, "Tokat Belediyesi olarak Çevre Eğitim Parkı ve Sıfır Atık Merkezi'mizi birkaç aya kadar başlatıyoruz. Türkiye'de ilk olacak projemizle, çocuklarımıza, gençlerimize çevre eğitimi hakkında özel sınıflarımızda eğitimler vereceğiz. Ayrıca ailelerimiz çocuklarıyla birlikte Sıfır Atık Merkezi'ne gelerek, evsel ve geri dönüşüm atıklarını buraya bırakabilecekler. Her şey doğa için, her şey daha güzel bir Tokat şehri için. Daha yeşil bir Tokat'ta hep beraber yaşayacağız." dedi.

Tokat'ta Çevre Eğitim Parkı ve Sıfır Atık Merkezi kurulacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta Çevre Eğitim Parkı ve Sıfır Atık Merkezi kurulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 22:56:17. #1.13#

title