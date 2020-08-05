Tokat'ta çay bahçesinden 'kadına şiddete hayır' duyarlılığı
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Tokat'ta çay bahçesinden 'kadına şiddete hayır' duyarlılığı

Tokat'ta çay bahçesinden 'kadına şiddete hayır' duyarlılığıTOKAT'ta çay bahçesi işletmecisi Serdar Aybek (34), kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için tüm erkek garsonlarına "Kadına şiddete hayır" yazılı tişört giydirdi.

05.08.2020 13:50 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:57

Tokat'ta çay bahçesinden 'kadına şiddete hayır' duyarlılığı

TOKAT'ta çay bahçesi işletmecisi Serdar Aybek (34), kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak için tüm erkek garsonlarına "Kadına şiddete hayır" yazılı tişört giydirdi.

Kent merkezinden geçen Yeşilırmak kenarında bulunan Şehitler Parkı içerisinde çay bahçesi işleten Serdar Aybek, son günlerde kadına yönelik şiddetin artmasından dolayı farkındalık oluşturmak amacıyla garsonlarına arkalarında 'kadına karşı şiddete hayır' yazılı tişörtler hazırlattı.

Kadına yönelik yapılan şiddeti herkesin fark etmesi için böyle bir şey yaptıklarını ifade eden işletme sahibi Serdar Aybek, "Son zamanlarda kadına yönelik şiddeti herkesin fark etmesi lazım. Biz de bir sosyal sorumluluk projesi altında, farkındalık yaratalım dedik. Bunu sadece biz bilmeyelim ve de bilinçlendirelim istedik. Personellerimiz zaten tişört giyiyorlar. Bu tişörtlerin arkasına 'kadına şiddete hayır', 'hayvana şiddete hayır' yazıları yazdık. Yani sadece biz bilmeyelim bunu gelen müşterilerimiz de görsün, yoldan geçen vatandaş da görsün, herkesi bilinçlendirmeye yönelik bir harekette bulunalım istedik. Müşterilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Teşekkür edenler, gayet güzel bir proje olmuş diyenler oluyor. Zaten herkesin sevmediği bir şey aslında. Kimse şiddet taraftarı değil. Ama bunu da herkesin gözüne sokmak istedik. Zaten normalde kendi logomuzun olduğu tişörtlerimiz var. Garson arkadaşlara da bu projemizi söylediğimde olumlu bir dönüş oldu. Çok iyi olduğunu söylediler. Onlar da sevindi. 'Güzel bir proje, zevkle giyeriz' dediler. Kadın çiçektir, koklamasını bilene, şiddete hayır diyoruz" dedi.

Çay bahçesine gelen müşteriler ise böyle işletmenin duyarlılığından duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Tokat'ta çay bahçesinden 'kadına şiddete hayır' duyarlılığı

Kaynak: DHA

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