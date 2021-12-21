Tokat'ta buzlanma ulaşımı aksattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta buzlanma ulaşımı aksattı

Tokat'ta buzlanma ulaşımı aksattı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, Çamlıbel mevkisinde buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

SİVAS (DHA) - TOKAT'ta, Çamlıbel  mevkisinde buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Tokat- Sivas Karayolu üzerindeki Çamlıbel mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. 1650 rakımlı Çamlıbel mevkisindeki hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu buzlanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı, hasarlı trafik kazaları yaşandı. Geyras mevkisinde Trafik ekipleri Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri ise yolda tuzlama çalışması başlattı.


Tokat'ta buzlanma ulaşımı aksattı

Tokat'ta buzlanma ulaşımı aksattı

Tokat'ta buzlanma ulaşımı aksattı

Tokat'ta buzlanma ulaşımı aksattı

Tokat'ta buzlanma ulaşımı aksattı

Son Dakika! Art arda yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Son Dakika! Art arda yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

 Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

 Lise öğrencisi 50 TL'ye biyogaz üretti

Lise öğrencisi 50 TL'ye biyogaz üretti

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title