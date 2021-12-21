Tokat'ta buzlanma ulaşımı aksattı

SİVAS (DHA) - TOKAT'ta, Çamlıbel mevkisinde buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Tokat- Sivas Karayolu üzerindeki Çamlıbel mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. 1650 rakımlı Çamlıbel mevkisindeki hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu buzlanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı, hasarlı trafik kazaları yaşandı. Geyras mevkisinde Trafik ekipleri Tokat'tan Sivas yönüne giden TIR ve benzeri yüksek tonajlı araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri ise yolda tuzlama çalışması başlattı.