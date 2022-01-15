Tokat'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Haberler
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Tokat'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Tokat'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda Çat köyünde 7 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

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AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

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