Tokat'ta Aydoğan çiftinin üçüz bebek sevinci

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 7 yıllık evli, bir çocuk sahibi Raziye ve Fahri Aydoğan, üçüz bebek sevinci yaşıyor.

İlçede berberlik yapan Fahri Aydoğan ile ev hanımı Raziye Aydoğan'ın üç yıl önce Elif Zümra ismini verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

Üç yıl sonra normal yollarla hamile kalan 27 yaşındaki Raziye Aydoğan, hamileliğinin 36. haftasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde kırk gün önce sezaryenle ikisi kız, biri erkek üçüz bebek dünyaya getirdi.

Bebeklerine Ravza, Evra ve Mahmut Sancar ismini veren çift, bir süre kuvözde kalan bebeklerine kavuştu.

Baba Fahri Aydoğan, AA muhabirine, üçüz bebekleri olduğu için mutlu olduklarını söyledi.

Bir bebek beklerken üçüz bebeklerinin olduğunu belirten Aydoğan, "Bizim için sürpriz oldu. Çok şaşırdık. Masraflar üçe katlandı. Bazen yetiştiremiyorum. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Bir bez paketi 2 ila 3 gün gidiyor. Daha fazla mama gidiyor. Bir kutu mama üç gün gidiyor çocuklara. Bizi maddi olarak yıprattı. Büyüklerimizden yardım istiyoruz. Çok zorlanıyoruz." diye konuştu.

Anne Raziye Aydoğan da üçüz bebekleri olduğu için sevinçli olduğunu ancak kendisine yardım edecek kimse olmaması nedeniyle ev işleri ve dört çocuğun bakımı konusunda oldukça zorlandığını ifade etti.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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