Son dakika haberleri | Tokat'ta av tüfekli saldırı: 1 ölü - Haberler
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Son dakika haberleri | Tokat'ta av tüfekli saldırı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre Tokat'ta av tüfekli saldırı: 1 ölü Tokat'ta av tüfeği ile saldırıya uğrayan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta av tüfekli saldırı: 1 ölü

TOKAT - Tokat'ta av tüfeği ile saldırıya uğrayan genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Erenler Mahallesi'nde tek katlı evde iki arkadaş arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Erol Öncü av tüfeği ile açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Silahlı saldırının şüphelisi T.M. olay yerinden kaçarken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri | Tokat'ta av tüfekli saldırı: 1 ölü

Son dakika haberleri | Tokat'ta av tüfekli saldırı: 1 ölü

Son dakika haberleri | Tokat'ta av tüfekli saldırı: 1 ölü

Son dakika haberleri | Tokat'ta av tüfekli saldırı: 1 ölü

Son dakika haberleri | Tokat'ta av tüfekli saldırı: 1 ölü

Son dakika haberleri | Tokat'ta av tüfekli saldırı: 1 ölü

Son dakika haberleri | Tokat'ta av tüfekli saldırı: 1 ölü

Son dakika haberleri | Tokat'ta av tüfekli saldırı: 1 ölü

Son dakika haberleri | Tokat'ta av tüfekli saldırı: 1 ölü

Son dakika haberleri | Tokat'ta av tüfekli saldırı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - 3. Sayfa

Av Tüfeği, Polis, Tokat, 3. Sayfa, Haber

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