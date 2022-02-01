Tokat'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

TOKAT (AA) - Tokat'ta, av tüfeği ile vurulduğu öne sürülen kişi öldü.

İddiaya göre, Erenler Mahallesi'nde Erol Öncü (25) ile T.M (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.M, Öncü'yü av tüfeği ile vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

Ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Öncü, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olaydan sonra kaçan T.M'yi yakalama çalışmaları sürüyor.