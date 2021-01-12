Tokat'ta arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı
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Tokat'ta arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı

12.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:30
Tokat'ta arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Arkadaşı Murat Kaplan'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Emre A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Emre A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Turhal'da dün, Cumhuriyet Caddesi'nde Emre A, aralarında çıkan tartışma sonucu arkadaşı Murat Kaplan'ı bıçakla yaralamış, Kaplan kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Emre A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Daylak

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