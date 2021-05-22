TOKAT'TA ARAÇLARA AMBALAJ POŞETLİ YAĞIŞ TEDBİRİ

TOKAT'ın Turhal ilçesinde kuvvetli yağış uyarısı üzerine vatandaşlar araçlarını ambalaj poşetleri ile kapatarak önlem aldı.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde kuvvetli yağış uyarısı üzerine vatandaşlar araçlarını ambalaj poşetleri ile kapatarak önlem aldı. Turhal Belediyesi de anons yaparak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tokat ve Amasya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği tahmininde bulundu. Yapılan açıklamalarının ardından Tokat'ın Turhal ilçesinde bazı araç sahipleri zarar görmemesi için otomobillerinin üzerini ambalaj poşetleri ile kapladı. Turhal Belediyesi ise merkezi anons sisteminden Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusunu paylaşarak vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı