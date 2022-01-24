- Tokat'ta araçlar kar altında kayboldu

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle otomobiller adeta kara gömüldü.

Tokat'ta aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı yüksek kesimlerin yanı sıra Zile ilçesi başta olmak üzere Erbaa, Niksar ve Reşadiye ilçelerinde etkili oldu. Zile ilçe merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. Evlerinden çıkan vatandaşlar gördükleri manzara ile büyük şaşkınlık yaşadı. Otomobiller adeta kar altında kayboldu. İl genelinde ise yoğun kar yağışı nedeni ile 413 köy yolu ulaşıma kapandı. Sağlık ekipleri karlı yollarda vakalara ulaşmak için yoğun çaba gösterdi. Şehirlerarası yollarda ise kara yolları ekiplerinin çalışmaları sonucu trafik akışı normale döndü.