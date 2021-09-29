Tokat'ta anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi
AA / Ramazan Sarıcan - Haberler | Güncel
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde anaokulu öğrencilerine, trafik polislerince uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde anaokulu öğrencilerine, trafik polislerince uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Şehit Ali Gülhan Anaokulu öğrencileri, Yeşilpark'ta bulunan trafik eğitim pistinde Yeşilyurt Emniyet Amirliğinde görevli trafik polislerinden trafik kurallarını hem teorik hem pratik anlamda eğitim aldı.
Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ile Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, uygulama alanına gelerek öğrencilerin trafik eğitimlerini izledi.