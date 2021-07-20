Son dakika haberleri | TOKAT'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

Son dakika gelişmesine göre TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak hastanelere akın etti.

TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak hastanelere akın etti.

Kentte bayram namazı sonrası kurban kesim telaşı yaşandı. Kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışanlar ile kasaplara yardımcı olanlar, yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ve yakınlarının yardımı ile kentteki hastanelerin acil servislerine müracaat ederek tedavi oldu. Yaralanan kasaplar tedavilerinin ardından taburcu edilirken durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı