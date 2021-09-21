Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Ordu'nun Akkuş, Ünye, Çaybaşı, İkizce, Aybastı, Kabataş, Çatalpınar ve Fatsa ilçelerinde de hissedildi.

TOKAT (Haberler.com) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), Tokat Niksar'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

19.09'da meydana gelen depremin derinliği, 14.34 km olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem Ordu'nun Akkuş, Ünye, Çaybaşı, İkizce, Aybastı, Kabataş, Çatalpınar ve Fatsa ilçelerinde de hissedildi.

Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
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Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Haber: Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem - Haberler
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