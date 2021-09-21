Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
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Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Ordu'nun Akkuş, Ünye, Çaybaşı, İkizce, Aybastı, Kabataş, Çatalpınar ve Fatsa ilçelerinde de hissedildi.
TOKAT (Haberler.com) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), Tokat Niksar'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
19.09'da meydana gelen depremin derinliği, 14.34 km olarak ölçüldü.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Deprem Ordu'nun Akkuş, Ünye, Çaybaşı, İkizce, Aybastı, Kabataş, Çatalpınar ve Fatsa ilçelerinde de hissedildi.
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