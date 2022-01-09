Tokat'ta 3 katlı evin çatısı yandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 3 katlı evin çatısı kül oldu.
TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 3 katlı evin çatısı kül oldu.
Hanyeri köyünde Oktay Çakmak'a ait 3 katlı evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması söndürülen yangında evin çatısı kül oldu.
AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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