Tokat'ta 23 Nisan konvoyu
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Tokat'ta 23 Nisan konvoyu

Tokat'ta 23 Nisan konvoyu
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İÇEN - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Zile ilçesinde polis, jandarma ve belediye araçlarından oluşan konvoy, siren çalarak ilçede tur atıp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde polis, jandarma ve belediye araçlarından oluşan konvoy, siren çalarak ilçede tur atıp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Tokat'ın Zile ilçesinde pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için gerçekleştirilen etkinlikte, polis, jandarma ve belediye araçları şehir merkezinde geçiş yaptı. Saat 21.00'de hareket eden konvoy, sirenler çalarak çocukların bayramı kutlandı. Vatandaşlar, evlerinin pencerelerine çıkarak araç konvoyunu alkışladı. Havadan görüntülenen konvoyda güzel görüntüler oluştu.

 


Tokat'ta 23 Nisan konvoyu
Tokat'ta 23 Nisan konvoyu
Tokat'ta 23 Nisan konvoyu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İÇEN

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