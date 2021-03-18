Tokat'ta 2 köy karantinaya alındı
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Tokat'ta 2 köy karantinaya alındı

18.03.2021 18:08 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:12
Tokat'ta 2 köy karantinaya alındı

TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Karşıpınar ve Ayvalı köyleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Karşıpınar ve Ayvalı köyleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Zile İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla vaka sayısındaki artış nedeniyle ilçeye bağlı Karşıpınar ve Ayvalı köyleri karantinaya alındı. Zile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Karşıpınar ve Ayvalı köyünde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 72'nci maddesi gereği 18 Mart 2021 saat 11.00 itibariyle 27 Mart 2021 saat 24.00'e kadar 10 gün süreyle karantina tedbirleri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İÇEN

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