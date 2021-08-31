Tokat'ta 2 katlı metruk ev alevlere teslim oldu

Tokat'ta iki katlı metruk ev çıkan yangında alevler teslim oldu.

Tokat'ta iki katlı metruk ev çıkan yangında alevler teslim oldu.

Tokat'ta 2 katlı metruk bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü, çevre binalara sıçrama ihtimaline karşı mahalleli büyük korku yaşadı

Edinilen bilgiye göre; Alipaşa Mahallesi Sulu sokak Atatürk Lisesi altında kimsenin yaşamadığı iki katlı metruk evde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı tahmin edilen yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alma için uzun süre uğraş verdi. Yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı