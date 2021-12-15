Tokat'ta 113 noktada Kovid-19 aşısı yapılıyor

TOKAT (AA) - Tokat İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, kent genelinde 113 noktada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.

Nergiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Tokat'ta da Kovid-19 salgınına karşı ilk günden bu yana tüm sağlık çalışanlarının yoğun gayretiyle mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Bugün hastalığa karşı eldeki en etkili yöntemin aşı olduğunun bilindiğini dile getiren Nergiz, "Aşı olmak isteyen vatandaşlarımız ülkemizde uygulanan Sinovac ve Pfizer-BioNTech aşılarından tercih ettiklerine ilimizdeki tüm sağlık kuruluşlarından erişebilmektedir. İlçe sağlık müdürlüklerimiz, toplum sağlığı merkezlerimiz, devlet hastanelerimiz, entegre hastanelerimiz, üniversite ve özel hastanelerimiz ile aile sağlığı merkezlerimizde aşı uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca il genelinde 25 mobil ekibimizle köyler, sanayi bölgeleri, kamu kurum ve kuruluşları, okullar gibi toplu yaşam alanlarında yerinde aşı uygulamalarımız tüm hızıyla devam etmektedir." dedi.

Tokat'ta nüfusun yüzde 85'inin birinci doz aşısını yaptırdığını anlatan Nergiz, şöyle devam etti:

"İkinci doz aşısını olmayan 29 bin 207 kişi bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını yaptırması gerekmektedir. Aynı zamanda birinci ve ikinci doz aşılarını yaptırmış vatandaşlarımız haziran ayına kadar hatırlatma dozunu yaptırmalılar. Salgından korunmanın elimizdeki en güçlü silahı aşıdır. İlimizde 113 ayrı noktada aşı yapılmaktadır. Tokatlı vatandaşlarımızdan hızlı şekilde aşılarını tamamlamalarını rica ediyoruz. Aşılarımızı tam şekilde olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına da uyarak hep birlikte Kovid-19 virüsünü yeneceğimize inanıyorum."

Nergiz, Türkiye'de yeni tip koronavirüse karşı yerli aşı çalışmalarının da devam ettiğini, bu çalışmalara katılmak isteyenlerin İl Sağlık Müdürlüğünden bilgi alarak gönüllü olabileceklerini kaydetti.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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