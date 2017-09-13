Tokat'ta 111 Litre Sahte Rakı Ele Geçirildi

TOKAT'ın Zile İlçesi'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 111 litre sahte rakı ele geçirildi.



Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile İlçesi'ne bağlı Yalınyazı Köyü'nde piyasaya sürülmek üzere sahte rakı üretimi yapıldığı ihbarı aldı. Jandarma ekipleri, ihbarı değerlendirerek Yalınyazı Köyü'nde ikamet eden F.G.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 111 litre sahte rakı, 700 litre damıtılmaya hazır fermente alkol, doldurulmaya hazır 31 boş rakı şişesi, 2 kaçak rakı imal düzeneği ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Sahte rakılara jandarma tarafından el konulurken, gözaltına alınan F.G. ve H.Y. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



- Tokat