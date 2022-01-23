- Tokat-Sivas kara yolunda ulaşıma kar engeli Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

TOKAT (İHA) - - Tokat- Sivas kara yolunda ulaşıma kar engeli

TOKAT - Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Tokat-Sivas il sınırında bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel tepesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölge trafik ekipleri Çamlıbel Beldesinde ağır tonajlı araçların yanı sıra otomobillerinde yola çıkmasına izin vermedi. Bölge kara yolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesinin ardından yolun ulaşıma açılması bekleniyor. Yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma yürütülüyor. Bölgede bekletilen araçlara ise AFAD ve Kızılay ekipleri kumanya dağıtımı yaptı.

Öte yandan il genelinde kar yağışı nedeni il 213 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.