Tokat-Sivas kara yolunda tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor - Haberler

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Tokat-Sivas kara yolunda tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat-Sivas kara yolunda tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ulaşım aksıyor.

SİVAS (AA) - Kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat- Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ulaşım aksıyor.

Polis ekipleri, kar yağışı nedeniyle tır ve ağır vasıta araçları kent merkezinin çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda bekleterek, geçişe kontrollü izin veriyor.

Tipinin etkili olduğu Kızıliniş ve Çamlıbel geçitlerinde de Karayolları ekipleri, kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

Yolun belirli bölgelerinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Akaryakıt, Sivas, Polis, kar, Güncel, Haberler

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