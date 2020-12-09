Tokat-Sivas kara yolunda kar ve tipi etkili oldu

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Tipinin de etkili olduğu bölgede bazı tırlar yolda kaldı. Araçlar, polis ve kar küreme araçlarıyla kurtarıldı.

Kar yağışının sürdüğü bölgede ekiplerin kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar