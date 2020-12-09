Tokat-Sivas kara yolunda kar ve tipi etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tokat-Sivas kara yolunda kar ve tipi etkili oldu

09.12.2020 00:55 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:13

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Tokat-Sivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Tipinin de etkili olduğu bölgede bazı tırlar yolda kaldı. Araçlar, polis ve kar küreme araçlarıyla kurtarıldı.

Kar yağışının sürdüğü bölgede ekiplerin kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Tokat-Sivas kara yolunda kar ve tipi etkili oldu
Tokat-Sivas kara yolunda kar ve tipi etkili oldu
Tokat-Sivas kara yolunda kar ve tipi etkili oldu
Tokat-Sivas kara yolunda kar ve tipi etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar

İlgili Haberler

Sivas'ta yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu
Sivas'ta yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu
Erzincan-Sivas kara yolunda bulunan köprüde genişletme çalışmaları başladı
Erzincan-Sivas kara yolunda bulunan köprüde genişletme çalışmaları başladı
Başkale'de kar yağışı etkili oldu
Başkale'de kar yağışı etkili oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ivana Sert Pınar Altuğ Gonca Vuslateri
Spor Samatta Okan Buruk Samet Aybaba Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Silah Aralık Fenerbahçe Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat-Sivas kara yolunda kar ve tipi etkili oldu - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 01:13:18. #1.15#
title