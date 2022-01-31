Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor

TOKAT (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle Tokat- Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde ulaşımda aksama meydana geldi.

Kar yağışının etkili olduğu Çamlıbel Geçidi'nde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kent çıkısında da trafik polislerince geçişine izin verilmeyen tır türü araçlar bekletiliyor.

Kent genelinde kar yağışı devam ediyor.